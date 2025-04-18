Террористы россии ударили по хлебзаводу в Сумах, где грузили испеченные пасхи

Крім балістичної атаки на Харків, російські терористи у ніч на 18 квітня, трьома БпЛА обстріляли хлібзавод у Сумах.

Там саме відвантажували випечені на Великдень паски. Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію, 55-річна працівниця підприємства отримала поранення.

Пошкоджено приміщення хлібозаводу, транспортні засоби.

Внаслідок ракетної атаки вранці 18 квітня у Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Загиблих та поранених немає.

У Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці.

У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили.

Ніхто не постраждав.

По Нікопольщині агресор бив дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ «Град». Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.

Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін.

Минулося без загиблих та поранених.

Як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила FPV-дроном. Горіла суха трава.

Під ударом була також Синельниківщина. А саме — Слов’янська громада.

Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин.

На Дніпропетровщині працювали сили ППО. Знищили три БпЛА і три ракети, — повідомив голова ОВА Олег Лисак.