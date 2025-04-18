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Терористи рф вдарили по хлібзаводу в Сумах, де вантажили спечені на Великдень паски
Терористи рфвдарили по хлібзаводу в Сумах, де вантажили спечені на Великдень паски (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205659-terorysty-rfvdaryly-po-hlibzavodu-v-sumah-de-vantajyly-specheni-na-velykden-pasky-foto.htmlРакурс
Крім балістичної атаки на Харків, російські терористи у ніч на 18 квітня, трьома БпЛА обстріляли хлібзавод у Сумах.
Там саме відвантажували випечені на Великдень паски. Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію, 55-річна працівниця підприємства отримала поранення.
Пошкоджено приміщення хлібозаводу, транспортні засоби.
Внаслідок ракетної атаки вранці 18 квітня у Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Загиблих та поранених немає.
У Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці.
У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили.
Ніхто не постраждав.
По Нікопольщині агресор бив дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ «Град». Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.
Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін.
Минулося без загиблих та поранених.
Як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила FPV-дроном. Горіла суха трава.
Під ударом була також Синельниківщина. А саме — Слов’янська громада.
Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин.
На Дніпропетровщині працювали сили ППО. Знищили три БпЛА і три ракети, — повідомив голова ОВА Олег Лисак.