В Украине заработают центры подготовки к нацсопротивлению. Фото: Генштаб

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Центри підготовки громадян до національного спротиву з’являться в Україні.

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка затверджує створення таких центрів в усіх областях. Ця постанова затверджує порядок створення й функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. Про це 18 квітня повідомили в Офісі президента.

За словами заступника голови ОП Ірини Верещук, підготовка цивільних до протидії ворогу є невід'ємною складовою обороноздатності України та одним із чинників стримування ворога.

Наразі відомо, що керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. ОВА контролюватимуть, вестимуть моніторинг та оцінюватимуть діяльність центрів. Всю інформацію кожного кварталу подаватимуть до Міністерства оборони.

Зазначається, що Сили територіальної оборони ЗСУ затверджуватимуть типову програму підготовки. На посади керівників центрів та інструкторів у першу чергу призначатимуть ветеранів російсько-української війни. Крім того, інструктори проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні ще на 90 днів режиму воєнного стану та загальної мобілізації — до 6 серпня 2025 року.