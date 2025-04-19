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Последствия российской атаки по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

«Шахеды» ночью атаковали Запорожье — вспыхнул пожар (ФОТО)

19 апр 2025, 08:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, та під ранок атакували Запорізьку область «шахедами».

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нанесли два удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, — розповів Федоров.

Ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району.

Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку, — зазначив очільник ОВА.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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