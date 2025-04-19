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Последствия российской атаки по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
«Шахеды» ночью атаковали Запорожье — вспыхнул пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n205684-shahedy-nochu-atakovali-zaporoje-vspyhnul-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, та під ранок атакували Запорізьку область «шахедами».
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нанесли два удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, — розповів Федоров.
Ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району.
Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку, — зазначив очільник ОВА.
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