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Ракурс
В Херсонской области ввели режим светомаскировки, фото: Needpix.com

В Херсонской области запретили включать освещение в ночь на Пасху

19 апр 2025, 13:27
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На Херсонщині у період з 21.00 до 05.00 запровадили особливий режим світломаскування. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках.

Таке рішення було ухвалене за результатами засідання Ради оборони Херсонщини, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посилюємо безпекові заходи на Великдень в області. Маємо справу з підступним ворогом, тому готуємося до можливих провокацій у світлі свята. Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям, — зазначив він.

Крім того, було ухвалене рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням для захисту жителів обласного центру.

Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці, — розповів Прокудін.

Источник: Ракурс


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