Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве произошла стычка полиции с протестующими у кинотеатра, где проходит ЛГБТК+ кинофестиваль

В Киеве произошла стычка полиции с протестующими у кинотеатра, где проходит ЛГБТК+ кинофестиваль (ВИДЕО)

19 апр 2025, 16:12
999

У Києві біля кінотеатру «Жовтень» сталася сутичка поліції з протестувальниками.

Сьогодні в кінотеатрі проходить ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny. Як пише"Суспільне", поруч протестували представники організації «Права молодь». Деяких учасників акції затримали поліцейські.

«Права молодь» зазначила, що акція була мирна, а учасники — неозброєні та не проявляли агресії.

У мережі фестиваль критикували за те, що його дати припадають на Великдень, і дискутували, наскільки це доречно. Організатори пояснили, що дати узгодили завчасно за міжнародним фестивальним календарем, і мали провести його в другій половині квітня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров