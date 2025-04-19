В Киеве произошла стычка полиции с протестующими у кинотеатра, где проходит ЛГБТК+ кинофестиваль

https://racurs.ua/n205698-v-kieve-proizoshla-stychka-policii-s-protestuuschimi-u-kinoteatra-gde-prohodit-lgbtk.html

Ракурс

У Києві біля кінотеатру «Жовтень» сталася сутичка поліції з протестувальниками.

Сьогодні в кінотеатрі проходить ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny. Як пише"Суспільне", поруч протестували представники організації «Права молодь». Деяких учасників акції затримали поліцейські.

«Права молодь» зазначила, що акція була мирна, а учасники — неозброєні та не проявляли агресії.

У мережі фестиваль критикували за те, що його дати припадають на Великдень, і дискутували, наскільки це доречно. Організатори пояснили, що дати узгодили завчасно за міжнародним фестивальним календарем, і мали провести його в другій половині квітня.