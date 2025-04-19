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Ракурс
У Києві біля кінотеатру «Жовтень» сталася сутичка поліції з протестувальниками

У Києві сталася сутичка поліції з протестувальниками біля кінотеатру, де проходить ЛГБТК+ кінофестиваль

19 кві 2025, 16:12
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У Києві біля кінотеатру «Жовтень» сталася сутичка поліції з протестувальниками.

Сьогодні в кінотеатрі проходить ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny. Як пише"Суспільне", поруч протестували представники організації «Права молодь». Деяких учасників акції затримали поліцейські.

«Права молодь» зазначила, що акція була мирна, а учасники — неозброєні та не проявляли агресії.

У мережі фестиваль критикували за те, що його дати припадають на Великдень, і дискутували, наскільки це доречно. Організатори пояснили, що дати узгодили завчасно за міжнародним фестивальним календарем, і мали провести його в другій половині квітня.

Джерело: Ракурс


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