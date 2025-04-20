россия инсценировала провокацию в Донецке. Фото: ТАСС

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Вибух в окупованому Донецьку 20 квітня влаштували самі загарбники.

Країна-агресор рф інсценувала цю провокацію, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними «Великоднього перемир’я». У такий спосіб ворог хоче звинуватити Київ в небажанні рухатися до миру та створити російському диктатору володимиру путіну «образ нібито миротворця». Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як відомо, напередодні російський диктатор володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Водночас він додав, що окупанти «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.

Нагадаємо, вранці 20 квітня російські пропагандисти заявили про нібито три вибухи в окупованому Донецьку, що пролунали «на тлі Великоднього перемир’я».