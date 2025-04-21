Трамп выразил надежду, что Украина и россия заключат соглашение на следующей неделе

https://racurs.ua/n205730-tramp-vyrazil-nadejdu-chto-ukraina-i-rossiya-zakluchat-soglashenie-na-sleduuschey-nedele.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду наступного тижня.

Він також додав, що після цього обидві країни «почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблять статки».

Раніше держсекретар США заявив, що Вашингтон очікує результату перемовин щодо завершення війни рф в Україні «у найближчі дні, не тижні», і якщо цього не станеться, він буде змушений зосередитися на інших пріоритетах.

В одному з попередніх повідомлень, Трамп також назвав себе найкращим другом американського капіталізму і заявив, що той, хто володіє золотом — керує усім.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що США тиснуть на Україну з вимогою відреагувати на пропозицію адміністрації Трампа щодо завершення війни. Таку інформацію оприлюднив The Wall Street Journal.

Цього тижня від України вимагають відреагувати на низку ідей адміністрації Трампа, зокрема пішовши на поступки росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму 2014 року та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопоставленими чиновниками адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер. Вони також були представлені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі.

Тепер США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня. Тоді, якщо американська, європейська та українська позиції збігатимуться, пропозиції можуть бути передані Москві.

Щоб чинити тиск на Україну і росію, держсекретар Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

Прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнати, що росія має законні претензії на будь-яку її територію.

У неділю високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українській стороні, варіантами, які Київ має зважити, а не пропозицією «погоджуйся або йди геть». Чиновник заявив, що «список потенційних варіантів» був наданий «для обговорення і зворотного зв’язку».

За словами американських чиновників, Рубіо, Віткофф і Келлог планують взяти участь у майбутній зустрічі в Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку до росії, хоча про неї ще не повідомлялося.

На думку західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким російським вимогам. Вони не визнають, що рф має законне право контролювати чотири регіони на сході України, які, як вона стверджує, анексувала, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.

За словами західних офіційних осіб, США також не пропонують обмежити чисельність українських військ і не виключають військової підтримки Києва з боку Заходу або розгортання там європейських військ, що є ключовим каменем спотикання у відносинах з Москвою.

Також досі немає рішення щодо того, які види гарантій безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. Адміністрація Трампа не повідомила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам, які відправляють війська в Україну як частину «сил заспокоєння» для стримування майбутньої російської агресії.