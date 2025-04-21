Україна перебуває під тиском ідей Трампа щодо закінчення війни в Україні, - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n205729-ukrayina-perebuvaie-pid-tyskom-idey-trampa-schodo-zakinchennya-viyny-v-ukrayini-the-wall-street.html

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Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Представникам Києва на зустрічі в Парижі нібито передали секретний документ із планом Трампа щодо війни.

The Wall Street Journal пише, що у документі США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати Крим російським. Також в ньому виключають членство України в НАТО, а територію навколо ЗАЕС пропонують зробити нейтральною, яка могла б перебувати під контролем США.

Водночас в плані не визнають, що росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.

США також не пропонують зменшити українську армію і не виступають проти західної військової підтримки для Києва чи розгортання там європейських військ.

План Трампа також пропонує перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем США і фактичну заморозку лінії фронту з закріпленням окупації частини територій.

За словами західних чиновників, ці ідеї були представлені українській стороні під час зустрічі в Парижі у четвер, 17 квітня. США чекають від України швидкої відповіді.

Наступного тижня команда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо України

Спецпредставник Трампа Келлог зазначив, що під час зустрічі у Парижі українська та американська делегації «говорили про подальші кроки щодо потенційного припинення вогню у найближчій перспективі».