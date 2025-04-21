На Пасху россияне почти 3 тыс. раз нарушили объявленное ими же перемирие

https://racurs.ua/n205731-na-pashu-rossiyane-pochti-3-tys-raz-narushili-obyavlennoe-imi-je-peremirie.html

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На Великдень росіяни 2 935 разів порушили перемирʼя, яке самі ж і оголосили.

Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Найбільше обстрілів і штурмових дій — на Покровському напрямку.

Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари, — написав Володимир Зеленський.

Раніше в Кремлі заявили, що наказу продовжити «великоднє перемир’я» від владіміра путіна не було. Менш ніж за годину після кінця доби у Сумській, Харківській та Донецькій областях оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили зафіксували активність російської тактичної авіації на східному напрямку та пуски КАБів на Сумщину і Харківщину.

путін анонсував, що «великоднє перемир’я» триватиме до 00:00 21 квітня.

Тим часом Україна з 11 березня чекає на відповідь Москви щодо запровадження 30-ти денного всеосяжного припинення вогню.