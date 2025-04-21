У Гегсета был еще один чат для обсуждения ударов по хуситам

https://racurs.ua/n205732-u-gegseta-byl-esche-odin-chat-dlya-obsujdeniya-udarov-po-husitam.html

Ракурс

Очільник Пентагону Піт Гегсет мав ще один чат у Signal, де ділився даними про удар по хуситах — там були його дружина і брат.

За даними The New York Times, Гегсет у цьому чаті поділився інформацією про розклад польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені.

Однак на відміну від чату, до якого помилково додали редактора The Atlantic, цей чат створив сам Гегсет. Він додав до нього дружину, брата Філа і особистого адвоката Тіма Паралаторе.

Як кажуть джерела, спочатку цей чат створили для обговорення рутинної адміністративної інформації або інформації про розклад.

Раніше «Ракурс» писав, що керівник апарату міністра оборони Джо Каспер залишить посаду в найближчі дні. Крім того, у відпустку вже відправили радника Гегсета, заступника начальника штабу й керівника апарату заступника міністра оборони.

Тобто Гегсет залишиться без кількох важливих радників — його часто критикують за нестачу досвіду для такої посади.

У березні головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтц визнав свою провину.

Після цього в американських відомствах почалися кадрові перестановки, зокрема в Пентагоні.