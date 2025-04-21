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Ракурс
28 бригада уничтожила рашистов-байкеров

28 бригада уничтожила рашистов-байкеров (ВИДЕО)

21 апр 2025, 14:09
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У спробах прорватися на Торецькому напрямку, окупанти постійно експериментують та застосовують різні тактики. То в атаку рушають «зашиті» до невпізнаваності бронетанкові колони, то малі піхотні групи, а тепер — ще й байкери.

Російські «байкери» спробували провести масований наступ біля Торецька, але 28-а бригада відбила їхній штурм.

Під щільним вогнем, росіяни заскочили у лісосмугу, де їх один за одним почали нищити безпілотники підрозділів «Спалах», «Kurt&Company», R.V. 3-го та 2-го механізованих батальйонів.

Також підключились оператори дронів з РУБпАК «Фенікс» та 93-ї ОМБр.

А щоб штурмовики не втекли — оператори знищили й мотоцикли.

Загалом, окупанти адаптуються, тиснуть більше й різноманітніше, визнають в 28-ій бригаді.

Источник: Ракурс


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