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Херсонщину очищают от взрывоопасных предметов, фото: ГСЧС

58 тыс. боеприпасов и мин уже уничтожили на Херсонщине — ГСЧС

21 апр 2025, 18:28
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Херсонщину щодня очищують від вибухонебезпечних предметів. У регіоні від початку робіт саперами ДСНС уже знищено понад 58 тис. боєприпасів і мін.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Якщо помітили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього і не торкайтеся. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером «101″, — наголошують у ДСНС.

Варто додати, що вчора, 20 квітня, Херсонська ОВА повідомляла про випадок підриву на міні місцевого жителя. Подія сталася у Новорайській громаді.

31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу», — вказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ОВА.

Херсонщину очищають від вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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