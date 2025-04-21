Херсонщину очищають від вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205746-58-tys-boieprypasiv-i-min-vje-znyschyly-na-hersonschyni-dsns.html

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Херсонщину щодня очищують від вибухонебезпечних предметів. У регіоні від початку робіт саперами ДСНС уже знищено понад 58 тис. боєприпасів і мін.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Якщо помітили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього і не торкайтеся. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером «101″, — наголошують у ДСНС.

Варто додати, що вчора, 20 квітня, Херсонська ОВА повідомляла про випадок підриву на міні місцевого жителя. Подія сталася у Новорайській громаді.