Россияне попали в Запорожье. Фото: ОВА

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Російські війська у вівторок, 22 квітня, атакували Запоріжжя.

Окупанти здійснили авіаудар по одному з районів міста. Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що двоє осіб дістали поранення. Постраждалих доправляють до лікарні. 14-річний хлопчик знаходиться у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Також відомо про одну загиблу. Тяжких поранень дістала 69-річна жінка. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по селу в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Також у селі горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж.