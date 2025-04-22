Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне попали в Запорожье. Фото: ОВА

Россияне попали КАБом по жилому дому в Запорожье (ВИДЕО)

22 апр 2025, 12:56
999

Російські війська у вівторок, 22 квітня, атакували Запоріжжя.

Окупанти здійснили авіаудар по одному з районів міста. Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що двоє осіб дістали поранення. Постраждалих доправляють до лікарні. 14-річний хлопчик знаходиться у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Також відомо про одну загиблу. Тяжких поранень дістала 69-річна жінка. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Росіяни поцілили в Запоріжжі. Фото: ОВА

Росіяни поцілили в Запоріжжі. Фото: ОВА

Росіяни поцілили в Запоріжжі. Фото: ОВА

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по селу в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Також у селі горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров