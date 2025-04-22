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Росіяни поцілили в Запоріжжі. Фото: ОВА
Росіяни поцілили КАБом по житловому будинку в Запоріжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205763-rosiyany-pocilyly-kabom-po-jytlovomu-budynku-v-zaporijji-video.htmlРакурс
Російські війська у вівторок, 22 квітня, атакували Запоріжжя.
Окупанти здійснили авіаудар по одному з районів міста. Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
Попередньо відомо, що двоє осіб дістали поранення. Постраждалих доправляють до лікарні. 14-річний хлопчик знаходиться у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.
Також відомо про одну загиблу. Тяжких поранень дістала 69-річна жінка. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.
Нагадаємо, російські війська завдали ударів по селу в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Також у селі горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж.