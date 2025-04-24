Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

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Житомирщина в ніч на сьогодні, 24 квітня, зазнала декількох комбінованих повітряних атак.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС, — розповів Бунечко.

Пожежу було ліквідовано на загальній площі 2500 кв. м. До гасіння залучалися 46 рятувальників та сім одиниць техніки.