На Житомирщині внаслідок повторного російського удару поранено рятувальника (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205808-na-jytomyrschyni-vnaslidok-povtornogo-rosiyskogo-udaru-poraneno-ryatuvalnyka-foto.htmlРакурс
Житомирщина в ніч на сьогодні, 24 квітня, зазнала декількох комбінованих повітряних атак.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС, — розповів Бунечко.
Пожежу було ліквідовано на загальній площі 2500 кв. м. До гасіння залучалися 46 рятувальників та сім одиниць техніки.
Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення, — додав очільник ОВА.