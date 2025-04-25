Армия рф сбросила ФАБ-250 на жилой дом. Фото:

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Ракурс

Російська армія продовжує знищувати населені пункти Донбасу та вбивати цивільних.

Вранці 25 квітня окупанти завдали два авіаційні удари по селищу Ярова Лиманської громади. Авіабомба ФАБ-250 влучила у житловий будинок. Внаслідок бомбардування загинули 61-річний чоловік та його 88-річний батько. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

У самому селищі російська атака пошкодила близько 10 житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що за 24 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Мирнограді та Яровій. Ще три людини в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, 24 квітня російська армія обстріляла Краматорськ у Донецькій області. У місті було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Працівники вокзалу та пасажири не постраждали.