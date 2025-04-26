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Трамп обещал изучить убийство российского генерала. Фото:
Это серьезное дело — Трамп обещал изучить подрыв российского генерала Москаликаhttps://racurs.ua/n205853-eto-sereznoe-delo-tramp-obeschal-izuchit-podryv-rossiyskogo-generala-moskalika.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство російського-генерал майора в Підмосков’ї.
Лідер Америки назвав «серйозною справою» підрив заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил росії генерал-майора Ярослава Москалика. Відповідну заяву він зробив борту президентського літака на шляху з Вашингтона до Риму на похорон Папи Франциска.
Це серйозна справа. Я вивчу це, — заявив він.
Президент Сполучених Штатів дізнався про вбивство Москалика від журналістів. Зокрема, він поставив репортерам уточнюючі питання, зокрема запитав, де сталося вбивство.
Нагадаємо, 15 квітня в місті Балашиха під Москвою вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил рф генерал-майор Ярослав Москалик.
За однією з версій, у самій машині встановили вибуховий пристрій, який підірвали, коли поруч проходив генерал. Москалика внаслідок вибуху відкинуло на кілька метрів.