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Ракурс
Трамп обещал изучить убийство российского генерала. Фото:

Это серьезное дело — Трамп обещал изучить подрыв российского генерала Москалика

26 апр 2025, 08:50
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Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство російського-генерал майора в Підмосков’ї.

Лідер Америки назвав «серйозною справою» підрив заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил росії генерал-майора Ярослава Москалика. Відповідну заяву він зробив борту президентського літака на шляху з Вашингтона до Риму на похорон Папи Франциска.

Це серйозна справа. Я вивчу це, — заявив він.

Президент Сполучених Штатів дізнався про вбивство Москалика від журналістів. Зокрема, він поставив репортерам уточнюючі питання, зокрема запитав, де сталося вбивство.

Нагадаємо, 15 квітня в місті Балашиха під Москвою вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил рф генерал-майор Ярослав Москалик.

За однією з версій, у самій машині встановили вибуховий пристрій, який підірвали, коли поруч проходив генерал. Москалика внаслідок вибуху відкинуло на кілька метрів.

Источник: Ракурс


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