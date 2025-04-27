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Массированная атака дронов на Днепропетровскую область - в Павлограде погибший
Массированная атака дронов на Днепропетровскую область — в Павлограде погибшийhttps://racurs.ua/n205878-massirovannaya-ataka-dronov-na-dnepropetrovskuu-oblast-v-pavlograde-pogibshiy.htmlРакурс
У ніч на 27 квітня росіяни провели масовану атаку дронів на Дніпропетровську область.
Окупанти атакували область безпілотниками, 13 з них знищила ППО, повідомив голова ОВА сергій Лисак.
В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та виникла пожежа в одній із будівель, пожежу ліквідовано, повідомили у ДСНС.
Також, в Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин.
В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок.
В обласному центрі побиті вікна в чотирьох багатоповерхівках та магазинах.