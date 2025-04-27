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Масована атака дронів на Дніпропетровську область - у Павлограді є загиблий

Масована атака дронів на Дніпропетровську область — у Павлограді є загиблий

27 кві 2025, 08:39
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У ніч на 27 квітня росіяни провели масовану атаку дронів на Дніпропетровську область.

Окупанти атакували область безпілотниками, 13 з них знищила ППО, повідомив голова ОВА сергій Лисак.

В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та виникла пожежа в одній із будівель, пожежу ліквідовано, повідомили у ДСНС.

Також, в Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин.

В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок.

В обласному центрі побиті вікна в чотирьох багатоповерхівках та магазинах.

Джерело: Ракурс


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