Масована атака дронів на Дніпропетровську область - у Павлограді є загиблий

https://racurs.ua/ua/n205878-masovana-ataka-droniv-na-dnipropetrovsku-oblast-u-pavlogradi-ie-zagyblyy.html

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У ніч на 27 квітня росіяни провели масовану атаку дронів на Дніпропетровську область.

Окупанти атакували область безпілотниками, 13 з них знищила ППО, повідомив голова ОВА сергій Лисак.

В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та виникла пожежа в одній із будівель, пожежу ліквідовано, повідомили у ДСНС.

Також, в Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин.

В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок.

В обласному центрі побиті вікна в чотирьох багатоповерхівках та магазинах.