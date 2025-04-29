рф продвинулась около трех населенных пунктов. Карта: DeepState

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Ракурс

Російська окупаційна армія досягла деякого успіху на фронті в Україні.

Зокрема, минулої доби загарбники просунулися у селі Успенівка Покровської міської громади Покровського району. Також ворог мав успіхи біля селища Котлярівка Покровського району та селища Роздольне Волноваського району. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Тим часом в Генштабі ЗСУ поінформували, що 28 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де було відбито 59 штурмів росіян. На Новопавлівському напрямку захисники провели 23 бої з ворогом, на Лиманському — 18, а на Торецькому — 14.

Ще 10 атак було зупинено на Краматорському напрямку. Також бойові зіткнення були зафіксовані на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Також Генеральний штаб поінформував, що Україна продовжує операцію в Курській області рф. Там було 15 боїв, ворог атакував з авіації та артилерії.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що рф готується запроваджувати використання мотоциклів у наступальних операціях в Україні влітку і восени 2025 року.