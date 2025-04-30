Рада поддержала законопроект, позволяющий городам использовать гуманитарные автобусы

Коммунальным предприятиям позволят использовать гуманитарные автобусы

https://racurs.ua/n205962-rada-podderjala-zakonoproekt-pozvolyauschiy-gorodam-ispolzovat-gumanitarnye-avtobusy.html

Ракурс

Верховна Рада голосами 278 народних обранців підтримала законопроект № 12177−1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це сьогодні. 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що за два роки повномасштабної війни майже 90 громад отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів — загалом більше тисячі одиниць транспорту.

Часто це єдина можливість налагодити зв’язок між селами, відновити шкільний маршрут чи довезти людей до лікарні. Але весь цей час був бар'єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар'єр прибрали, — наголосив він.

Зазначається, що цей закон дозволяє офіційне використання гуманітарного транспорту комунальними підприємствами, а також захищає від ризиків юридичної невизначеності.