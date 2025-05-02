В Одессе на Куликовом поле 2 мая мужчина с двумя ножами набросился на полицейских

https://racurs.ua/n206016-v-odesse-na-kulikovom-pole-2-maya-mujchina-s-dvumya-nojami-nabrosilsya-na-policeyskih-foto-video.html

Ракурс

В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських.

Національна поліція пише, що правоохоронці несли службу з охорони громадського порядку — один з них у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.

Нападника і поліцейських госпіталізували.

«Думська» повідомила, що нападнику у річницю подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року прострелили ноги. Видання також публікує фото і відео з місця події.