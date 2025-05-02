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Ракурс
В Одессе на Куликовом поле 2 мая мужчина с двумя ножами набросился на полицейских

В Одессе на Куликовом поле 2 мая мужчина с двумя ножами набросился на полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

2 мая 2025, 19:08
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В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських.

Національна поліція пише, що правоохоронці несли службу з охорони громадського порядку — один з них у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.

Нападника і поліцейських госпіталізували.

«Думська» повідомила, що нападнику у річницю подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року прострелили ноги. Видання також публікує фото і відео з місця події.

Источник: Ракурс


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