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Ракурс
В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських

В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських (ФОТО, ВІДЕО)

2 тра 2025, 19:08
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В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських.

Національна поліція пише, що правоохоронці несли службу з охорони громадського порядку — один з них у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.

Нападника і поліцейських госпіталізували.

«Думська» повідомила, що нападнику у річницю подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року прострелили ноги. Видання також публікує фото і відео з місця події.

Джерело: Ракурс


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