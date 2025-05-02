В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських (ФОТО, ВІДЕО)

В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських

https://racurs.ua/ua/n206016-v-odesi-na-kulykovomu-poli-2-travnya-cholovik-z-dvoma-nojamy-nakynuvsya-na-policeyskyh-foto-video.html

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В Одесі на Куликовому полі 2 травня чоловік з двома ножами накинувся на поліцейських.

Національна поліція пише, що правоохоронці несли службу з охорони громадського порядку — один з них у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.

Нападника і поліцейських госпіталізували.

«Думська» повідомила, що нападнику у річницю подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року прострелили ноги. Видання також публікує фото і відео з місця події.