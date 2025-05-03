Так совпало: Трамп примет парад в честь 250-летия американской армии в свой день рождения

https://racurs.ua/n206028-tak-sovpalo-tramp-primet-parad-v-chest-250-letiya-amerikanskoy-armii-v-svoy-den-rojdeniya.html

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Трамп прийме військовий парад на честь 250-річчя американської армії у свій день народження — 14 червня.

Детальні плани армії щодо параду передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, семи оркестрів і, можливо, кількох тисяч цивільних осіб, повідомило агентство Ассошіейтед Прес.

За словами речника армії Стіва Уоррена, в параді візьмуть участь підрозділи щонайменше 11 корпусів і дивізій з усієї країни, зокрема батальйон «Страйкерів», танкові та піхотні підрозділи, артилерійські установки та історична військова техніка.

AP повідомляло, що на проведенні заходу наполягав особисто Трамп. За попередніми даними журналістів, організація такого масштабного параду коштуватиме державі десятки мільйонів доларів.

Як пише AP, Трамп хотів провести такий захід ще за першої каденції, однак відклав цю ідею через великі витрати.