Группа оккупантов сбежала с позиций на Херсонщине. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n206038-gruppa-okkupantov-sbejala-s-poziciy-na-hersonschine-oni-pereodety-v-grajdanskoe.html

Ракурс

Група солдатів армії рф втекла з позицій у тимчасово окупованій Херсонській області.

В одному з окупованих районів 12 загарбників самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку. На місці втечі залишилося безліч зброї, військова форма та особисті речі ворогів. Росіяни перед втечею переодягнулися в цивільне. Про це партизанський рух «АТЕШ» 3 травня повідомив у Telegram.

Один із українських агентів, який перебуває в лавах армії країни-агресора поінформував, що дезертирів вже розшукують по всій тимчасово окупованій території України. Підрозділ утікачів підняли по тривозі, їхніх товаришів по службі масово допитують.

Серед дезертирів — громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, завербований через прихований рекрутинговий центр ЗС рф, що діє на території Гагаузії.

В «АТЕШ» наголосили, що росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи своїх громадян на гарматне м’ясо.

Нагадаємо, Центр національного спротиву інформував, що навесні 2025 року російські окупанти планують посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окрема категорія на яку орієнтуються російські військкомати на окупованих територіях — це мігранти.