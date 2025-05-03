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Группа оккупантов сбежала с позиций на Херсонщине. Фото: «АТЕШ»

Группа оккупантов сбежала с позиций на Херсонщине — они переодеты в гражданское

3 мая 2025, 17:53
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Група солдатів армії рф втекла з позицій у тимчасово окупованій Херсонській області.

В одному з окупованих районів 12 загарбників самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку. На місці втечі залишилося безліч зброї, військова форма та особисті речі ворогів. Росіяни перед втечею переодягнулися в цивільне. Про це партизанський рух «АТЕШ» 3 травня повідомив у Telegram.

Один із українських агентів, який перебуває в лавах армії країни-агресора поінформував, що дезертирів вже розшукують по всій тимчасово окупованій території України. Підрозділ утікачів підняли по тривозі, їхніх товаришів по службі масово допитують.

Серед дезертирів — громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, завербований через прихований рекрутинговий центр ЗС рф, що діє на території Гагаузії.

В «АТЕШ» наголосили, що росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи своїх громадян на гарматне м’ясо.

Група окупантів втекла з позицій на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Група окупантів втекла з позицій на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Група окупантів втекла з позицій на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Група окупантів втекла з позицій на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, Центр національного спротиву інформував, що навесні 2025 року російські окупанти планують посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окрема категорія на яку орієнтуються російські військкомати на окупованих територіях — це мігранти.

Источник: Ракурс


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