САУ AS90 на вооружении ВСУ. Фото:

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Велика Британія, цілком ймовірно, передала Україні всі наявні в розпорядженні британської армії самохідні гаубиці AS90 калібру 155 мм.

Відомо, що 32 системи AS90 із приблизно 80 одиниць, які залишалися на британських складах, були передані Збройним силам Україні в 2023 року. Доля ще півсотні самохідок була невідомою, бо жодного офіційного повідомлення про нові передачі цих САУ Україні не було. Про це повідомило спеціалізоване видання Army Technology.

Наразі жодна AS90 не перебуває на озброєнні британської армії, але є ймовірність, що весь парк цих гаубиць передали українським військовим.

Як відомо, САУ AS90 на озброєнні британської армії з’явилася у 1992 році й десятиліттями була базовою артилерійською системою британських збройних сил.

Однак у 2023 році на заміну AS90 Лондон придбав 14 Archer SPH як тимчасову артилерійську систему, покликану заповнити прогалину між застаріваючими системами AS90 і заміною в рамках Mobile Fires Platform.

Нагадаємо, Франція почала нарощувати виробництво авіабомб AASM Hammer для України. Цьогоріч для потреб ЗСУ французи виготовлять 1 тис. 200 таких високоточних боєприпасів.

Джерело: Army Technology