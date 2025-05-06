В Сумской области 7−8 мая объявлен на днях траура по жертвам российского ракетного удара

В Сумской области 7 и 8 мая объявлены Днями траура, фото: Сумской городской совет

https://racurs.ua/n206116-v-sumskoy-oblasti-7-8-maya-obyavlen-na-dnyah-traura-po-jertvam-rossiyskogo-raketnogo-udara.html

Ракурс

У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 травня.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ці дні: