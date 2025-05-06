В Сумской области 7−8 мая объявлен на днях траура по жертвам российского ракетного удара

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В Сумской области 7 и 8 мая объявлены Днями траура, фото: Сумской городской совет
В Сумской области 7−8 мая объявлен на днях траура по жертвам российского ракетного удараhttps://racurs.ua/n206116-v-sumskoy-oblasti-7-8-maya-obyavlen-na-dnyah-traura-po-jertvam-rossiyskogo-raketnogo-udara.htmlРакурс
У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 травня.
Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.
У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в ці дні:
- на знак скорботи на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори;
- буде скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті;
- пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання.
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