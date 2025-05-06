На Сумщині 7−8 травня оголошене днями жалоби за жертвами російського ракетного удару

На Сумщині 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби, фото: Сумська міська рада

https://racurs.ua/ua/n206116-na-sumschyni-7-8-travnya-ogoloshene-dnyamy-jaloby-za-jertvamy-rosiyskogo-raketnogo-udaru.html

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У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 травня.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ці дні: