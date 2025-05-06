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На Сумщині 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби, фото: Сумська міська рада

На Сумщині 7−8 травня оголошене днями жалоби за жертвами російського ракетного удару

6 тра 2025, 21:12
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У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 травня.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ці дні:

  • на знак скорботи на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори;
  • буде скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті;
  • пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання.

Джерело: Ракурс


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