На Сумщині 7−8 травня оголошене днями жалоби за жертвами російського ракетного удару

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На Сумщині 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби, фото: Сумська міська рада
На Сумщині 7−8 травня оголошене днями жалоби за жертвами російського ракетного ударуhttps://racurs.ua/ua/n206116-na-sumschyni-7-8-travnya-ogoloshene-dnyamy-jaloby-za-jertvamy-rosiyskogo-raketnogo-udaru.htmlРакурс
У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого сьогодні, 6 травня.
Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.
У Сумській громаді оголошено 7 та 8 травня Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в ці дні:
- на знак скорботи на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори;
- буде скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті;
- пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання.
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