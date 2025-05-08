Силы обороны освободили от оккупантов более 200 га. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n206147-sily-oborony-osvobodili-ot-okkupantov-bolee-200-ga-v-harkovskoy-oblasti.html

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Сили оборони України звільнили великий шмат українських територій у Харківській області.

Бійці13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завершили масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців. Загальна площа деокупованої території становить понад 200 га. Про це бригада «Хартія» 8 травня повідомила у Facebook.

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 13 бригада НГУ «Хартія» звільнила лісовий масив на північ від Липців, який росіяни називали «Берлін», — йдеться у повідомленні.

Гвардійці поінформували, що наступальні дії тривали п’ять з половиною місяців — операція розпочалася у листопаді 2024 року. Захисникам вдалося відтіснити росіян далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

У ході цих боїв противник втратив загиблими та пораненими майже 1 тис. 500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Зазначається, що прорив російської оборони та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Нагадаємо, днями на одному з напрямків фронту троє українських бійців відбили штурм цілого взводу Збройних сил росії. Якби ворог захопив ці позиції, то відкрив би собі шлях далі.