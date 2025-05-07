Троє бійців ЗСУ відбили штурм цілого взводу армії рф. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n206134-troie-biyciv-zsu-vidbyly-shturm-cilogo-vzvodu-okupantiv-video-bou.html

Ракурс

Троє українських бійців відбили штурм цілого взводу Збройних сил росії.

На одній з ділянок фронту загарбники пішли штурмом на позиції, які тримали танкісти Сіверської бригади ЗСУ. Якби ворог захопив ці позиції, то відкрив би собі шлях далі. Нерівний бій прийняли троє українських військовослужбовців, двоє з яких були поранені. Про це 1-ша окрема танкова Сіверська бригада 7 травня повідомила у Facebook.

Троє воїнів 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, двоє з яких були поранені, прийняли бій проти взводу противника — і не дали йому шансу. Бій, що став символом мужності української піхоти. Попри кількісну перевагу ворога, наші піхотинці вистояли. Відбили всі штурми. Залишилися на позиції, — зазначили в бригаді.

За словами військових, кожен з цих захисників знав, що цю позицію не можна віддавати росіянам, бо за нею стоять інші підрозділи. Захоплення цієї точки не лише б ускладнило ситуацію, але й дало б ворогу змогу просунутися вглиб території України.

Також відбивати штурм росіян допомагали українські оператори БпЛА, які змогли організувати піхотинцях хорошу вогневу підтримку.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти вирішили підібратися до українських позицій водоймою. Однак українські дрони супроводжували «водолазів-невдах», тому цей штурм противника зазнав поразки.