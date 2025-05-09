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США и союзники готовят предложение о 30-дневном перемирии в Украине
США и союзники готовят предложение о 30-дневном перемирии в Украинеhttps://racurs.ua/n206188-ssha-i-souzniki-gotovyat-predlojenie-o-30-dnevnom-peremirii-v-ukraine.htmlРакурс
США та європейські союзники готують пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні.
Reuters повідомляє, що у разі відмови загрожують новими санкціями проти росії.
Сполучені Штати та їхні європейські союзники фіналізують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Якщо пропозиція буде відхилена — країни планують спільно запровадити нові санкції проти росії.
Про це в п’ятницю повідомило агентству Reuters джерело у французьких дипломатичних колах.
За словами джерела, пропозиція поки що не отримала остаточного схвалення. Її доопрацьовуватимуть протягом вихідних на саміті, який проходить в Україні.
Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що зараз наші позиції зблизилися. Що може статися в найближчі години і дні, так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на декілька днів, це ще обговорюється. Досі тривають дискусії, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи дати росії трохи часу для відповіді, — цитує агенція свого співрозмовника.
«Ракурс» писав, що президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу, 10 травня.