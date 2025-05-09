США та європейські союзники готують пропозицію щодо 30-денного перемир'я в Україні

https://racurs.ua/ua/n206188-ssha-ta-souznyky-gotuut-propozyciu-schodo-30-dennogo-peremyr-ya-v-ukrayini.html

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США та європейські союзники готують пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні.

Reuters повідомляє, що у разі відмови загрожують новими санкціями проти росії.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники фіналізують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Якщо пропозиція буде відхилена — країни планують спільно запровадити нові санкції проти росії.

Про це в п’ятницю повідомило агентству Reuters джерело у французьких дипломатичних колах.

За словами джерела, пропозиція поки що не отримала остаточного схвалення. Її доопрацьовуватимуть протягом вихідних на саміті, який проходить в Україні.