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Ракурс
Рубио созвонился с Ермаком в преддверии саммита "коалиции желающих"

Рубио созвонился с Ермаком в преддверии саммита «коалиции желающих»

9 мая 2025, 22:14
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Америки у продовження вчорашньої телефонної розмови президентів України та США й питань, які вони обговорили.

Про це повідомили 9 травня в ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу, 10 травня.

Зеленський розповів, що Київ працює зі Сполученими Штатами, щоб досягти сталого припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Крім того, за його словами, Україна готується до зустрічі з лідерами «коаліції охочих» — «попереду серйозна робота».

Медіа писали, що США та європейські союзники готують пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні.

Источник: Ракурс


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