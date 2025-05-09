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Рубіо зідзвонився з Єрмаком напередодні саміту "коаліції охочих"
Рубіо зідзвонився з Єрмаком напередодні саміту «коаліції охочих»https://racurs.ua/ua/n206189-rubio-zidzvonyvsya-z-iermakom-naperedodni-samitu-koaliciyi-ohochyh.htmlРакурс
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Америки у продовження вчорашньої телефонної розмови президентів України та США й питань, які вони обговорили.
Про це повідомили 9 травня в ОП.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу, 10 травня.
Зеленський розповів, що Київ працює зі Сполученими Штатами, щоб досягти сталого припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Крім того, за його словами, Україна готується до зустрічі з лідерами «коаліції охочих» — «попереду серйозна робота».
Медіа писали, що США та європейські союзники готують пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні.