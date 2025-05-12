Компоненты российской крылатой ракеты S8000 «бандероль», фото: ГУР

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Головне управління розвідки Міноборони України розкрило дані про нову російську крилату ракету — S8000 «бандероль».

Встановлено, що розробник ракети — підсанкційне підприємство «кронштадт». Основним її носієм є БпЛА «оріон» виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н, — вказано в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі ГУР.

Зазначається, що особливістю цієї ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

«бандероль» оснащена бойовою частиною масою до 150 кг; вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас, — зазначили у ГУР.

Зафіксовано використання у ракеті іноземних компонентів, зокрема:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress — 16 тис. доларів);

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, «вніір-прогрес») — також використовується у «гєранях», УМПК, УМПБ;

майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.