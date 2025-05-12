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Ракурс
Последствия российского обстрела Белозерки Херсонской области, фото: ГСЧС

На Херсонщине из-за российского обстрела под завалами оказался ребенок (ФОТО)

12 мая 2025, 13:26
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На Херсонщині у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка, — вказано в повідомленні. — Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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