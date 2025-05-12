Последствия российского обстрела Белозерки Херсонской области, фото: ГСЧС

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На Херсонщині у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.