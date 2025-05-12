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Последствия российского обстрела Белозерки Херсонской области, фото: ГСЧС
На Херсонщине из-за российского обстрела под завалами оказался ребенок (ФОТО)https://racurs.ua/n206247-na-hersonschine-iz-za-rossiyskogo-obstrela-pod-zavalami-okazalsya-rebenok-foto.htmlРакурс
На Херсонщині у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка, — вказано в повідомленні. — Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.
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