Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206247-na-hersonschyni-cherez-rosiyskyy-obstril-pid-zavalamy-opynalasya-dytyna-foto.html

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На Херсонщині у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.