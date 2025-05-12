Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото: ДСНС

На Херсонщині через російський обстріл під завалами опиналася дитина (ФОТО)

12 тра 2025, 13:26
999

На Херсонщині у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка, — вказано в повідомленні. — Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів