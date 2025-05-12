Наслідки удару російського дрона у передмісті Сум, фото: Сумська МВА

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Ракурс

У передмісті Сум російський дрон завдав удару по автомобілю енергетиків.

Одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це у своїх Telegram-каналах сьогодні, 12 травня, повідомляють Сумська МВА та «Сумиобленерго».

На превеликий жаль, є влучання ворожого БпЛА в авто з працівниками АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в передмісті Сум. Одна людина загинула, — зазначили в «Сумиобленерго».

Прес-служба Сумської обласної прокуратури повідомляє, що інцидент стався сьогодні близько 10.30.

Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені, — розповіли в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Крім того, за даними Сумської МВА, ворог сьогодні зранку завдав два удари безпілотниками по одному зі старостинських округів громади. Були пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Згодом було завдано ще одного удару безпілотником по Сумській громаді — у Стецьківському старостаті поранено цивільного.