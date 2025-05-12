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Последствия атаки российских беспилотников в Черниговской области, фото: Вячеслав Чаус
Российские беспилотники ударили по школе на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n206248-rossiyskie-bespilotniki-udarili-po-shkole-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 12 травня, атакували школу у Корюківському районі Чернігівщини.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Сьогодні вночі російські безпілотники атакували школу, знаходиться трохи більше, ніж за 10 кілометрів від ворожого кордону. Дітки навчаються дистанційно, — розповів він.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені вікна і двері, покрівля, фасад. Без постраждалих.
Загалом на минулому тижні під ударами росіян були 29 населених пунктів у трьох районах Чернігівщини. Відбувся 221 обстріл, пролунали 479 вибухів. Зокрема:
- у Новгород-Сіверському районі 5 травня поранень зазнала 74-річна жителька прикордонного села. Рашисти здійснили скид із безпілотника, коли жінка поралася по господарству;
- у Чернігівському районі 7 травня через обстріл була пошкоджена легкова автівка.
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