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Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников в Черниговской области, фото: Вячеслав Чаус

Российские беспилотники ударили по школе на Черниговщине (ФОТО)

12 мая 2025, 13:58
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 12 травня, атакували школу у Корюківському районі Чернігівщини.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Сьогодні вночі російські безпілотники атакували школу, знаходиться трохи більше, ніж за 10 кілометрів від ворожого кордону. Дітки навчаються дистанційно, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені вікна і двері, покрівля, фасад. Без постраждалих.

Загалом на минулому тижні під ударами росіян були 29 населених пунктів у трьох районах Чернігівщини. Відбувся 221 обстріл, пролунали 479 вибухів. Зокрема:

  • у Новгород-Сіверському районі 5 травня поранень зазнала 74-річна жителька прикордонного села. Рашисти здійснили скид із безпілотника, коли жінка поралася по господарству;
  • у Чернігівському районі 7 травня через обстріл була пошкоджена легкова автівка.

Наслідки атаки російських безпілотників на Чернігівщині, фото: В'ячеслав Чаус

Источник: Ракурс


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