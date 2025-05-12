Последствия атаки российских беспилотников в Черниговской области, фото: Вячеслав Чаус

https://racurs.ua/n206248-rossiyskie-bespilotniki-udarili-po-shkole-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 12 травня, атакували школу у Корюківському районі Чернігівщини.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Сьогодні вночі російські безпілотники атакували школу, знаходиться трохи більше, ніж за 10 кілометрів від ворожого кордону. Дітки навчаються дистанційно, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені вікна і двері, покрівля, фасад. Без постраждалих.

Загалом на минулому тижні під ударами росіян були 29 населених пунктів у трьох районах Чернігівщини. Відбувся 221 обстріл, пролунали 479 вибухів. Зокрема: