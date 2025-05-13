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Россияне ночью запустили по Украине только 10 беспилотников
Россияне ночью запустили по Украине только 10 беспилотниковhttps://racurs.ua/n206263-rossiyane-nochu-zapustili-po-ukraine-tolko-10-bespilotnikov.htmlРакурс
Російські військові вночі запустили по Україні лише 10 безпілотників.
Усі дрони в ніч проти 13 травня були збиті протиповітряною обороною, повідомили Повітряні сили України. Там уточнили, що російська армія використовувала «шахеди» та безпілотники-імітатори різних типів, їх запускали з міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.
З вечора 10 травня та уночі проти 11-го росіяни запустили по Україні 108 БпЛА різних типів.
Станом на 9.30 підтверджено збиття 60 ударних дронів. Ще 41 безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.