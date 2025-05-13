Росіяни вночі запустили по Україні лише 10 безпілотників

Російські військові вночі запустили Україною лише десять безпілотників

https://racurs.ua/ua/n206263-rosiyany-vnochi-zapustyly-po-ukrayini-lyshe-10-bezpilotnykiv.html

Ракурс

Російські військові вночі запустили по Україні лише 10 безпілотників.

Усі дрони в ніч проти 13 травня були збиті протиповітряною обороною, повідомили Повітряні сили України. Там уточнили, що російська армія використовувала «шахеди» та безпілотники-імітатори різних типів, їх запускали з міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.

З вечора 10 травня та уночі проти 11-го росіяни запустили по Україні 108 БпЛА різних типів.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 60 ударних дронів. Ще 41 безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.