Министр здравоохранения США вместе с внуками покупался в ручье со сточными водами

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший разом з онуками покупався у струмку зі стічними водами.

Кеннеді в мережі Х опублікував сімейні фото, на яких він разом з онуками купається у струмку Рок-Крік у штаті Вашингтон. Купатися там заборонено вже понад 50 років.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY