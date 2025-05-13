Міністр охорони здоров'я США разом з онуками покупався у струмку зі стічними водами

https://racurs.ua/ua/n206271-ministr-ohorony-zdorov-ya-ssha-razom-z-onukamy-pokupavsya-u-strumku-zi-stichnymy-vodamy-foto.html

Ракурс

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший разом з онуками покупався у струмку зі стічними водами.

Кеннеді в мережі Х опублікував сімейні фото, на яких він разом з онуками купається у струмку Рок-Крік у штаті Вашингтон. Купатися там заборонено вже понад 50 років.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025

The New York Times пише, що струмок використовують для відведення надлишкових стічних вод та зливових вод під час дощів. Вода в ньому забруднена фекаліями, інфекційними патогенами та бактеріями, зокрема кишковою паличкою.

У Рок-Крік високий рівень бактерій та інших інфекційних патогенів, що робить плавання, ходьбу по воді та інші контакти з водою небезпечними для здоров’я людей і домашніх тварин, — попередила Служба національних парків на своєму вебсайті.

Це був останній із серії дивних інцидентів, пов’язаних з персоною пана Кеннеді як любителя активного відпочинку.

У 1970-х роках, будучи підлітком, пан Кеннеді здобув репутацію безрозсудного шукача пригод, який харчувався м’ясом диких тварин та хворів під час поїздок до Південної Америки та африканських сафарі. Пізніше він здобув сумну славу за те, як поводився з тушами мертвих тварин, зокрема з китом та ведмежатим ведмедем.

Пан Кеннеді також сказав, що паразитичний черв’як «проник у мій мозок, з’їв його частину, а потім помер».