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Ракурс
Оккупанты сбросили КАБ. Фото: прокуратура

Авиация рф ударила КАБами по селу на Харьковщине — есть жертвы

13 мая 2025, 19:58
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Російська армія знову вбила цивільних у Харківській області.

У вівторок, 13 травня, під ударами ворожої авіації перебував Купʼянський район. Окупанти скинули три-чотири керовані авіаційні бомби на село Нечволодівка Кіндрашівської громади. Наразі відомо про трьох загиблих, серед них — 86-річний чоловік. Про це керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив у Facebook.

Одна жінка дістала поранення, а ще одна цивільна може перебувати під завалами.

Окупанти скинули КАБ. Фото: РВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також сьогодні ворог бив по Сумській області. Як поінформували в ДСНС, внаслідок удару часткових руйнувань зазнали житлові будинки та будівлі господарського призначення. Також виникла пожежа в одній із осель. Рятувальники пожежу загасили, а інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Руйнування на Сумщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Сумщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, армія російської федерації у вівторок, 13 травня, обстріляла приватний сектор міста Покровськ та Краматорський район Донецької області. Поранення дістали шестеро цивільних осіб, також пошкоджені житлові будинки та автомобілі

Источник: Ракурс


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