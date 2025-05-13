Окупанти скинули КАБ. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n206282-aviaciya-rf-vdaryla-kabamy-po-selu-na-harkivschyni-ie-jertvy.html

Ракурс

Російська армія знову вбила цивільних у Харківській області.

У вівторок, 13 травня, під ударами ворожої авіації перебував Купʼянський район. Окупанти скинули три-чотири керовані авіаційні бомби на село Нечволодівка Кіндрашівської громади. Наразі відомо про трьох загиблих, серед них — 86-річний чоловік. Про це керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив у Facebook.

Одна жінка дістала поранення, а ще одна цивільна може перебувати під завалами.

Також сьогодні ворог бив по Сумській області. Як поінформували в ДСНС, внаслідок удару часткових руйнувань зазнали житлові будинки та будівлі господарського призначення. Також виникла пожежа в одній із осель. Рятувальники пожежу загасили, а інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, армія російської федерації у вівторок, 13 травня, обстріляла приватний сектор міста Покровськ та Краматорський район Донецької області. Поранення дістали шестеро цивільних осіб, також пошкоджені житлові будинки та автомобілі