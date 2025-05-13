Окупанти поранили шістьох цивільних. Фото: прокуратура

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Ракурс

Російські війська завдали нових ударів по Донецькій області.

У вівторок, 13 травня, загарбники обстріляли приватний сектор Покровська. Множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, контузію і перелом отримали подружня пара віком 54 та 55 років й 70-річний пенсіонер. Всі вони перебували у власних домівках. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Крім того, росіяни атакували селище Новоекономічне Покровського району. Там був травмований 61-річний місцевий житель, а його дім — зруйнований.

Також сьогодні ворог бив по Краматорському району — спрямував FPV-дрон по селу Іллінівка. Осколками від вибуху був поранений 51-річний цивільний, який перебував на узбіччі.

А на Васютинське росіяни скинули авіабомбу «ФАБ-250». Вибух пошкодив шість будинків та три автомобілі. Постраждала 42-річна жінка.

Прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 травня у передмісті Сум російський дрон завдав удару по автомобілю енергетиків. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє дістали поранення.